Digital von Trickfilm bis Theater

Kreis Coesfeld. Auch was das Kulturrucksack-Programm betrifft, hat die Corona-Krise alle Planungen auf den Kopf gestellt. Viele Projekte wurden abgesagt oder verschoben. Doch es gibt Alternativen: Der Kulturrucksack-Verbund im Kreis Coesfeld hat mit dem Team der Produktionsgemeinschaft „vier.D“ ein digitales Sommerferienprogramm geplant. Kinder aus dem Kreisgebiet und aus der Stadt Dortmund kommen erstmals in einem digitalen Raum zusammen. Beginn ist am 1. Juli.

Von Allgemeine Zeitung