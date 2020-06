Kreis Coesfeld. Urlaub im Sommer 2020 gestaltet sich für viele anders als gewohnt. Statt die weite Welt zu bereisen, ist der Trip innerhalb Deutschlands eine Alternative. Trotz der veränderten Bedingungen bleibt eines auch in diesem Jahr gleich, wie Ulrike Twiehoff von der Polizei Coesfeld sagt. „Einbrecher machen keinen Urlaub“, so die Kriminalbeamtin vom Kommissariat Prävention/Opferschutz. Ein Einbruch hinterlässt bei den Betroffenen oft noch lange Zeit danach tiefe Spuren, wie sie sagt. „Schließlich ist jemand in die tiefste Privatsphäre eingedrungen.“

Von Allgemeine Zeitung