Die meisten Reichen leben in Lüdinghausen

Kreis Coesfeld (vth). Die meisten Millionäre im Kreis Coesfeld lebten 2016 in Lüdinghausen und Coesfeld. In Coesfeld waren es 17, in Lüdinghausen 16. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl waren es in Lüdinghausen 6,5 pro 10 000 Einwohnern – und damit lag Lüdinghausen auf Rang 18 in NRW – weit vor allen anderen Orten im Kreis Coesfeld. Coesfeld mit den meisten Einkommensmillionären in absoluter Zahl folgt erst auf Platz 57. Insgesamt betrug im Jahr 2016 die Zahl der Einkommensmillionäre im Kreis Coesfeld 65, im Jahr davor waren es 55, wie aus den gestern veröffentlichten Zahlen von Information und Technik NRW als statistisches Landesamt hervorgeht.

Von Viola ter Horst