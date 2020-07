Coesfeld. Das Pictorius-Berufskolleg in Coesfeld erweitert sein Angebot in der einjährigen Berufsfachschule. Ab dem nächsten Schuljahr können Schülerinnen und Schüler im Fachbereich Gestaltung in einem Jahr den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 erwerben. Interessenten müssen den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 a als Voraussetzung mitbringen.

Von Allgemeine Zeitung