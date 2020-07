Kreis Coesfeld. Im Kreis Coesfeld gibt es am Mittwoch eine weitere Ansteckung mit dem Coronavirus: Eine Person in Lüdinghausen hat sich infiziert. Die Gesamtzahl der Ansteckungen im Kreis Coesfeld steigt somit auf 880 Fälle. Zugleich bleibt die Zahl der Genesenen mit 850 Fällen unverändert, so dass die Zahl der aktuell Erkrankten nun bei neun Menschen liegt.

Von Allgemeine Zeitung