„Diese vergleichsweise aufwendige Maßnahme war wichtig, um die vollständige Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten im Hinblick auf eine mögliche Übertragung des Coronavirus zu gewährleisten“, betont Dr. Jörg Siebert, Ärztlicher Direktor. Nach den bisher vorliegenden Ergebnisse seien weder ein Mitarbeiter noch ein Patienten aktuell infiziert.

Die sofort eingeleiteten Isolierungsmaßnahmen in einem Teilbereich der Klinik sollen aufgrund der Testergebnisse deshalb voraussichtlich in den nächsten Tagen aufgelöst werden. Weitere Nachtestungen bei Patienten und Mitarbeitern sollen weiterhin in den nächsten Tagen folgen.