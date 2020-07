Corona: Noch acht Erkrankte im Kreis

Kreis Coesfeld. Zwei Menschen aus Coesfeld, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, sind nun wieder genesen, wie das Kreisgesundheitsamt am Dienstag mitteilt. Somit gibt es keine akuten Erkrankungsfälle in der Kreisstadt mehr. Die Gesamtzahl der aktuell Erkrankten im Kreis Coesfeld geht folglich auf acht Menschen zurück – gegenüber dem Stand von zehn Personen am Montag. Seither sind keine weiteren neuen Ansteckungen hinzugekommen; hier bleibt die Gesamtzahl bei 881 Fällen. Die Zahl der Todesfälle aufgrund einer Ansteckung mit dem Coronavirus bleibt ebenfalls unverändert bei 21 Verstorbenen. Und noch was: Es gibt im Kreis Coesfeld derzeit keine Covid-19-Erkrankten mehr, die stationär in den Krankenhäusern behandelt werden.

Von Allgemeine Zeitung