Imbiss-Pächterin sagt AfD ab

Die Pächterin der Grillstube „Route 67“ untersagt die Veranstaltung. „Mir war in keiner Weise bewusst, dass die AfD eine politische Veranstaltung bei uns plant“, beteuert Pächterin Britta Reisdorf. „Ich dachte, es gehe um ein privates Treffen.“ Erst durch unsere Berichterstattung erfuhr sie, was sich tatsächlich abspielen sollte. Plötzlich sei sie über die sozialen Medien und E-Mails angegangen worden. „Dabei habe ich mit der AfD überhaupt nichts zu tun“, betont sie. Sie sympathisiere auch nicht mit der AfD.

Die geplante Gegendemonstration am 25. Juli in Coesfeld-Lette vor der Imbissstube fällt mit der Absage auch aus. „Wir sind allerdings auf der Hut und sofort zur Stelle, sollte sich die AfD woanders treffen“, sagt DGB-Kreisvorsitzender Ortwin Bickhove-Swiderski, der die Gegendemo koordiniert hat. „Es ist sehr ärgerlich, dass die Pächterin nun den Schaden hat“, bedauert er. Nach seinen Informationen sei es auch nicht zum ersten Mal passiert, dass sich die AfD unter Vorgabe undeutlicher Angaben in einem Lokal treffen wollte. „Uns ist ein weiterer Fall in Coesfeld bekannt“, so Bickhove-Swiderski. Auch da sei dem Betreiber nicht bewusst gewesen, dass sich die AfD bei ihm versammeln wollte. Auch er habe das Treffen nicht zugelassen.

Froh ist Bickhove-Swiderski, dass die Pächterin der „Route 67“ die AfD-Versammlung abbläst. „Sie erlebte leider einen Shitstorm, obwohl sie überhaupt nichts dafür konnte“, betont er.

Pächterin Britta Reisdorf macht gegenüber unserer Zeitung deutlich, dass sie völlig überrascht gewesen sei, als sie von verschiedenen Seiten plötzlich kritisiert worden sei. Bei der mündlichen Anfrage nach Räumen sei sie froh gewesen, dass sie zumindest ein paar Einnahmen rein bekommen könne. Denn durch eine Baustelle und die Corona-Regeln sei der Imbiss noch bis zum 19. Juli geschlossen. Dass ihre Pommesbude aber für eine politische Versammlung genutzt werden sollte, nein, das sei ihr nicht in den Sinn gekommen. Mit Politik habe sie auch gar nichts am Hut. „Ich möchte einfach nur Würstchen verkaufen.“ Die AfD-Veranstaltung werde auf keinen Fall in ihrer Grillstube stattfinden, betont sie.

Die AfD ist im Kreis Coesfeld bislang noch nicht bei den Kommunalwahlen angetreten. 2016 zerbrach nach einem Streit der Vorstand. Danach war es im Kreis Coesfeld recht ruhig, was die AfD angeht. Nun wollen AfD-Mitglieder erneut einen Vorstoß wagen und bei den Kreistagswahlen antreten. Die Kandidatenaufstellung war zunächst am 6. Juni in Dülmen geplant, wo es Proteste aus breiten Teilen der Bevölkerung gab. Die Veranstaltung wurde von der AfD wieder abgesagt, Gründe nannte sie nicht. Wie vom AfD-Landesverband NRW zu erfahren ist, trat am 30. Juni der Vorstand des Kreisverbands Coesfeld zurück. Seit Freitag, 10. Juli, hat der Landesverband für den Kreis Coesfeld einen „Notvorstand“ einberufen. Sprecher davon ist Martin Schiller, AfD-Ratsherr aus Münster und stellvertretender Sprecher im Landesvorstand.

Kurz vor Schluss versuchte die Kreis-AfD nun einen neuen Anlauf. Denn bis zum 27. Juli müssen die Kandidatenlisten mit umfangreichen Unterlagen beim Kreis Coesfeld vorliegen – am 25. Juli, also zwei Tage vor „Einsendeschluss“, sollte die Versammlung in Lette stattfinden. Unterzeichner der Einladung war nicht der „NotVorstandssprecher“ Martin Schiller, sondern Roland Zimmer aus Billerbeck.