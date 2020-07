Heimat-Beweger gesucht

Kreis Coesfeld. Der Kreis Coesfeld heimatet! Nach der erfolgreichen erstmaligen Auslobung des Wettbewerbs in 2019 schreibt der Kreis Coesfeld auch in diesem Jahr wieder einen Heimat-Preis aus; damit würdigt er lokales Engagement und nachahmenswerte Projekte in diesem Bereich. Diesmal lautet das Motto des Heimat-Preises: „Heimat-Beweger!“ Das Preisgeld in Gesamthöhe von insgesamt 10 000 Euro wird durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW gefördert.

Von Allgemeine Zeitung