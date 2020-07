Kreis Coesfeld. Zum Sommerkonzert am kommenden Sonntag (19. Juli) um 16 Uhr wird ein ganz besonderes Duo auf der Wiese an der Kolvenburg erwartet: Mit Konstantin Reinfeld und Benyamin Nuss gastieren zwei Shootingstars der deutschen Musikszene in Billerbeck; die Instrumente sind außergewöhnlich und reizvoll-kontrastreich zugleich: Mundharmonika und Piano.

Von Allgemeine Zeitung