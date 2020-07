106 700 Euro für 14 Projekte

Kreis Coesfeld. Mit 106 700 Euro unterstützt die Sparkassenstiftung für den Kreis Coesfeld in diesem Jahr 21 gemeinnützige Projekte. „Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, wie wichtig das Ehrenamt für unsere Gesellschaft ist und mit der Stiftung haben die gemeinnützigen Institutionen die Möglichkeit, große Projekte in die Tat umzusetzen“, sagt Heinrich-Georg Krumme, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse und Sparkassenstiftung. Die Projekte, die durch die Sparkassenstiftung unterstützt werden, seien nachhaltig, kämen der Allgemeinheit zu Gute und tragen somit zum Gemeinwohl in der Gesellschaft bei.

Von Allgemeine Zeitung