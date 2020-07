Dieses „wunderbare Leben“, wie sie es selber immer wieder gerne nennt, zwang ihr im Alter von 38 Jahren eine ziemliche Kehrtwende, sozusagen ein unfreiwilligen „Lockdown“ auf. Das kündigte sich etwa zwei Tage zuvor mit heftigen Kopfschmerzen an, setzte sich in der Nacht mit einem epileptischen Anfall fort und endete in der Uniklinik in Münster und zwei Wochen im Koma. Diagnose: Schlaganfall mit Lähmung in Folge. Seitdem ist sie halbseitig links gelähmt und voll gehbehindert.

„Gott sei Dank hat mein Mann sofort richtig reagiert und alles unternommen, was nötig war. In der Uniklinik bin ich auch bestens versorgt worden“, erklärt Steffi Schöne mit Rückblick auf diese schwere Zeit. Das alles liegt nun 14 Jahre zurück. Ihre Lehr- und Wanderjahre hatte sie zuvor in Paris, als Au-Pair-Mädchen, und Düsseldorf und Essen als Studentin der Kommunikationswissenschaften verbracht. Der Mann fürs Leben fand sich jedoch in der Nachbarschaft. „Hier kennt man sich eben. Er war der beste Freund meines Bruders“, sagt sie. Er übernahm die Zimmerei seiner Eltern. Die dazugehörige Land-Gastronomie, die ihre tatkräftige Schwiegermutter mit Ehrgeiz und Leidenschaft betrieb, wurde in den 1980er Jahren geschlossen. An dieser Stelle flicht sie gerne ein, dass Schwiegermutter Elli bis ins hohe Alter schwer aktiv war und auch gut in diese Serie „Frauen vom Land“ hineingepasst hätte. „Stillstand war ein ‚No-go’ für sie. Als sie die Kneipe aufgab, hat sie in der Geschäftsführung der Zimmerei weiter mitgewirkt und auch mit 70 noch nicht ans Aufhören gedacht“, so Steffi Schöne.

Für sie ist jede Woche Ergotherapie und Krankengymnastik angesagt. „Die beste Therapie ist der Alltag“, sagt sie zufrieden und spart nicht mit Lob für ihre Familie mit den wunderbaren Kindern, die ihr das Leben schenkten und die jetzt aus dem Haus sind, womit sich ein neuer Lebensabschnitt ankündigt, und überhaupt das gesamte soziale Netz: „Ich bin zu 100 Prozent Nutznießerin von den ländlichen Strukturen.“ Auf der Beerlage funktioniert die Nachbarschaftshilfe eben noch wie im Bilderbuch, denn „es ist immer jemand da und bereit sofort zu helfen“.

Trotz erstbester Unterstützung gesteht die 52-Jährige, dass „Geduld zu lernen“ eine der schwierigsten Lektionen war, die ihr dieses Leben – in einem Geschäftshaushalt – aufdrängte. Etwas neue Freiheit kam nach neun Jahren mit einem Elektro-Scooter in ihren Alltag. „Sechs Kilometer die Stunde. Bis Billerbeck brauchte ich eine Stunde,“ flachst sie amüsiert und dankt „den wunderbaren Menschen, die den Bürgerradweg gebaut haben“. Mittlerweile ist sie umgestiegen auf eine „Turbo-Scooter“, so dass sie die Domstadt in 40 Minuten erreichen kann und die Aulendorfer Kapelle, in dessen Gemeinde sie sich engagiert, ist „nur“ noch 20 Minuten entfernt.

Aktiv ist sie auch in ihrer Nachbarschaft, wenn es um Nachhilfe in Deutsch, Englisch und Französisch geht. „Auf diese Weise kann ich dann ein bisschen was zurückgeben“, erklärt sie. Vor drei Jahren bot sie im Rahmen der Flüchtlingshilfe „Hiergeblieben“ auch Sprach- und Kulturschulung an mit täglichem Zeitunglesen. Der beste Erfolg war, dass darüber „ein Geflüchteter eine Stellenausschreibung fand, wir eine Bewerbung geschrieben haben und er jetzt eine Ausbildung zum Sanitärinstallateur macht!“.