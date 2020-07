Wie berichtet, hatte die AfD ihre Mitglieder zur Kandidatenkür für die Kreistagswahl in die Pommesbude eingeladen. Der Pächterin war das aber nicht klar, sie dachte, es ginge um eine rein private Veranstaltung. Als sie den wirklichen Hintergrund erfuhr, lud sie die AfD wieder aus. Das AfD-Treffen und die angekündigte Gegendemo in Lette finden nun nicht statt.

„Es ist an der Zeit, um danke zu sagen“, so Johannes Waldmann von der Kreis-SPD, der eine Stockrose überreichte. „Damit habe ich gar nicht gerechnet“, freute sich Britta Reisdorf über die acht Vertreter von DGB und SPD, die natürlich auch Appetit auf Pommes und Currywurst mitbrachten – und außerdem eine kleine Spende. „Sie hatten den Ärger, das kann es nicht sein“, meinte Bickhove-Swiderski. Es sei beispielhaft, dass sie die Veranstaltung abgesagt habe. „Es zeigt, wie man Rechtsradikalen durch couragiertes Verhalten begegnen kann.“ Für das Bündnis seien die vergangenen Wochen ein großer politischer Erfolg. Als sich die Kreis-AfD im Juni zum ersten Mal zur Kandidatenkür in Dülmen treffen wollte, gab es breiten Protest. Die AfD sagte die Veranstaltung ab. „Auch diesmal standen wir parat“, so Bickhove-Swiderski. „Und wir sind weiterhin auf der Hut.“ Er berichtet, dass er viele positive Anrufe und persönliche Zuschriften bekommen habe. „Wir möchten uns bei allen Bürgern für die Mitwirkung bedanken“, betont er.

„Im Landtag und im Bundestag erleben wir immer wieder, wie die AfD gegen alle Werte angeht, für die wir eintreten“, sagte SPD-Landtagsabgeordneter André, Stinka aus Dülmen, der mit Bundestagsabgeordneten Sören Bartol vor Ort war. „Deswegen werden wir dagegen immer Widerstand leisten.“ SPD-Landratskandidat Hermann-Josef Vogt: „Wir brauchen keine AfD im Kreis Coesfeld.“