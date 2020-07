„Dieser Erfahrungsschatz macht die VR-Bildungsinitiative zu einem Seismographen für Entwicklungen in der Schullandschaft“, sagte Berthold te Vrügt, Vorstand der VR-Bank und ihrer Bil-dungsinitiative. Moderiert wurde die Gesprächsrunde von Anne Eckrodt, der stellvertretenden Chefredakteurin der Westfälischen Nachrichten und Partnerverlage.

Dorothee Feller, Regierungspräsidentin der Bezirksregierung Münster, verdeutlichte die hohe Bedeutung solcher Initiativen: „Dieses Engagement trägt dazu bei, dass Schüler über den Tellerrand blicken und Einblicke in andere Lebensbereiche bekommen.“

Die geförderten Projekte können dazu beitragen, selbstständiges und soziales Handeln der Schülerschaft zu unterstützen. Eigenschaf-ten, die im Schulalltag häufig zu kurz kommen können, wie die Diskutanten darlegten. Aber gerade darauf legen Unternehmen wert: „Bei uns entscheiden letztlich nicht Schulnoten über die Auswahl von Mitarbeitern. Für uns sind Eigenverantwortung, Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken viel wichtiger“, sagt Mario Dönnebrink, Vorstand der Softwarefirma d.velop in Gescher.

Ein weiteres zentrales Zukunftsthema ist auch bei der Bildung die Digitalisierung. Die Coronakrise hat nach Auffassung der Diskussions-teilnehmer deutlich gemacht, dass deren Potenzial im Bildungssystem bei weitem noch nicht ausgeschöpft wird. Vielen Schulen man-gele es an der Ausstattung mit Tablets und Notebooks. Hier ermunterte Regierungspräsidentin Feller die Schulen, die jetzt umfänglichen Fördertöpfe zu nutzen. In Zukunft gehe es darum, die Möglichkeiten der Digitalisierung stärker und besser zu nutzen. „Es braucht aber Zeit, die Strukturen, in denen Lehrer wirken, auf die neuen Anforderungen auszurichten“, sagte Feller.

Auch die Unternehmen spielen eine zentrale Rolle beim lebenslangen Lernen. Die VR-Bildungsinitiative kann mit der Unterstützung von Projekten einen Schritt dazu leisten, die Schülerschaft auch außerhalb des Unterrichts zu fördern, so Hans-Peter Boer, ehemaliger Kulturdezernent der Bezirksregierung und Mitglied des Entscheidungsgremi-ums der VR-Westmünsterland Bildungsinitiative: „Das Thema Wirtschaft und Schule war früher ein rotes Tuch. Das hat sich grundlegend geändert.“ Eine Zusammenarbeit, die die VR-Bank unterstützt: Dr. Carsten Düerkop, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Westmünsterland, sagte für die Bank zu, den Fördertopf der VR-Bildungsinitiative für 2020 um weitere 10 000 Euro auf 60 000 Euro aufzustocken. Denn gerade in Zeiten von Corona sei der Bedarf groß. Über 30 Anträge gingen aus den Schulen im Westmünsterland in den ersten sechs Monaten ein. Für Düerkop ein Engagement, das sich auf jeden Fall lohnt: „Wir fördern Projekte, die bei den jungen Menschen Interessen wecken und Grundfähigkeiten ausbauen. Davon profitieren alle.“