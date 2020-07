Kreis Coesfeld. Mit Frederik Köster und seinem Quartett „Die Verwandlung“ kommen am Samstagabend (25. Juli) um 20 Uhr vier preisgekrönte Ausnahmemusiker zum sechsten Sommerkonzert in den Hof der Burg Vischering in Lüdinghausen. Köster, Gewinner des Echo Jazz, des Neuen Deutschen Jazzpreises und WDR-Jazzpreisträger, zählt zu den wichtigsten deutschen Jazztrompetern seiner Generation.

Von Allgemeine Zeitung