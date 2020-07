Aus der Krise gewachsen

Aus der Not hatten die beiden Gemeinden zunächst eine Tugend gemacht. Denn als Gottesdienste Anfang Mai wieder unter strengen Auflagen und mit begrenzten Teilnehmerzahlen genehmigt wurden, stand für Pfarrerin Sillke Niemeyer fest, dass „ihre“ direkt benachbarte evangelische Kirche dafür zu klein ist. Sie sprach ihren katholischen Amtskollegen Benedikt Elshoff an, schließlich hatte sich die Burg Vischering schon als Gottesdienstort unter freiem Himmel an den beiden letzten Heiligabend-Abenden bereits bewährt. Die Idee fiel auch fruchtbaren Boden und so machten die beiden Gemeinden aus der Krise etwas ganz Besonderes - mit Genehmigung durch den Landrat persönlich und unter Beachtung der jeweiligen Hygienevorschriften.

Seit dem 24. Mai pilgern die Christen zur Burg und feiern dort jeden Sonntag stimmungsvoll Gottesdienst – und dazu gehört natürlich auch der Gesang, der draußen problemlos möglich ist. „Die Stimmung ist einfach entspannt und schön“, freut sich Silke Niemeyer über die große Resonanz. Dazu trägt auch bei, dass der Gesang gekonnt musikalisch begleitet wird – von der Cucumber Brass-Band, den Organisten und wie letzten Sonntag von der Sopranistin Petra König-Gurian. Und immer wieder sind auf dem Gelände auch Besucher zu entdecken, die den Kirchgang sonst eher scheuen und so die Kirche ein wenig neu entdecken.

Aufgrund des großen Erfolges haben die beiden Kirchengemeinden jetzt beschlossen, die ökumenischen Gottesdienste bis zum 11. Oktober Sonntag für Sonntag fortzusetzen. „Sie sind weit mehr als eine Alternative zu den Gottesdiensten in der Kirche, sondern haben sich zu einem starken ökumenischen Zeichen gerade in der Krise entwickelt“, so die Pfarrerin.