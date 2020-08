Kreis Coesfeld. Weil sich viele Menschen für die Jugendarbeit in den Sportvereinen einsetzen, schreibt die Sportjugend Kreis Coesfeld in bewährter Manier den „Spoju Award – die Ehrung für Engagement in der Jugendarbeit im Sport“ – aus. Für diesen können bis zum 24. August Vorschläge und Bewerbungen eingereicht werden.

Von Allgemeine Zeitung