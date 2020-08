Kreis Coesfeld. Hoher Besuch in Nottuln-Darup: NRW-Heimat-Ministerin Ina Scharrenbach reiste persönlich an, um einen Förderbescheid an das Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V. zu übergeben. 109 000 Euro soll es an Landesförderung für eine moderne Inneneinrichtung des 90 m² großen Ausstellungsraumes auf dem Alten Hof Schoppmann geben.

Von Viola ter Horst