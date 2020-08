Kreis Coesfeld. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus ist im Kreis Coesfeld am Donnerstag um zwei Fälle auf exakt 900 Menschen angestiegen: In Dülmen und in Rosendahl kam jeweils eine neu infizierte Person hinzu; darunter befindet sich ein Reiserückkehrer. Es besteht kein Querbezug zu den zuletzt gemeldeten Fällen. Die Zahl der aktuell Erkrankten liegt nun bei 13 Personen.

Von Allgemeine Zeitung