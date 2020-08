Volle Kraft voraus in Ondrup

Andrea Krückendorf ist in der Bauerschaft Tetekum in Lüdinghausen-Seppenrade mit der Landwirtschaft aufgewachsen. „So ganz weit hat es mich nicht in die Welt verschlagen“, amüsiert sich die 40-Jährige, die inzwischen in der Lüdinghause Bauerschaft Ondrup lebt und dort ihren Mann Christoph im Betrieb für Milchwirtschaft und dem Ackerbau unterstützt. Ihrem Ausbildungsberuf als Kinderkrankenschwester ist sie über die letzten 20 Jahre nach wie vor sehr verbunden geblieben. Als die Kinder (15,14,14,13) so ziemlich aus dem Gröbsten waren, startete sie stundenweise beim BHD (Betriebs- und Familienhilfsdienst und Maschinenring Coesfeld) in der ambulanten Pflege. Durch ihr Engagement im Ortsverein vom Westfälisch-Lippischen Land-Frauenverband (WLLV) kannte sie viele Angehörige schon, womit eine gewisse Vertrautheit sofort gegeben war.

Gegen das Vorurteil, dass Frauen – besonders aus der Landwirtschaft – nicht noch „auswärts“ arbeiten gehen müssen, brauchte „ich mich nicht durchsetzen“, schmunzelt sie. „Wir haben das Glück, dass wir vier gesunde Kinder haben und mein Mann steht da voll hinter mir.“ Gegenseitig halten sie sich den Rücken frei und unterstützen sich, wenn und wo es Not tut. „Ich helfe ihm beim Melken, bei den Erntearbeiten oder was immer auch gerade ansteht“, so die engagierte Landfrau. Dafür musste die Familie in den letzten 18 Monaten ein wenig zurückstecken, beziehungsweise Rücksicht auf ihren Einsatz für ihre Weiterbildung zur Pflegedienstleitung nehmen. Jetzt hat sie das Zertifikat in der Tasche und die Kinder schon bekundeten: „Gut, dass deine Lernerei vorbei ist. Jetzt hast du wieder mehr Zeit für uns“, gesteht sie.

So „tüschendüör“, zwischendurch, hat sie unter anderem noch die „Masken-Näh-Aktion“ der Seppenrader Landfrauen mit koordiniert und lanciert. Die erstaunliche Bilanz: 3500 ehrenamtlich gefertigte Masken brachten 10 000 Euro zusammen, die der Ortsverband mittlerweile schon an Bedürftige weitergeleitet hat. „Da bin ich auch echt stolz drauf“, gesteht die Teamsprecherin der Landfrauen. Den WLLV kennt sie bereits aus Kindertagen. Ihre Mutter war da stark involviert, was sie immer schwer beeindruckte, weil „die mit vereinter Frauen-Power viel auf die Beine gestellt haben wie beispielsweise den Bauernmarkt im Rosendorf“, erklärt sie. Dieses Netzwerk und die sozialen Kontakte seien sehr wichtig. Die Angebote seien unschlagbar. Dort absolvierte sie auch ihre Fortbildung zur Agrar-Büro-Fachfrau und liebt deren spannende Vorträge zu Thema wie Rhetorik, Outfit, Präsenz und verschiedenen PC-Programmen, die sich immer genau am Puls der Zeit bewegen. Wie unlängst das Bauen einer Sitzgruppe aus Holzpaletten, die sich nun in ihrem Garten befindet.

Um alles unter einen Hut zu bekommen „ist Kommunikation das Schlüsselwort, das A und O, um organisieren und planen zu können“, betont sie. „Wobei in der Landwirtschaft nichts genau zu planen ist. Da ist dann noch ein hohes Maß an Flexibilität gefragt.“ Das beides kann sie bieten und dazu noch eine gehörige Dosis Gelassenheit und Humor wie die Affirmation auf der Terrasse gerne unterstreicht: „Arbeit ist schön. Deshalb immer etwas für morgen aufheben!“