Auf Schulanfänger Rücksicht nehmen

An vielen Orten im Kreis Coesfeld sind nun die auffälligen Banner der landesweiten Aktion „Brems dich! Schule hat begonnen“ zu sehen. Zum Auftakt trafen sich fünf Beteiligte der jährlichen Initiative auf Einladung von Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr (r.) am Coesfelder Kreishaus, um für Sicherheit und Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu werben. „Wichtig ist, dass die Erwachsenen in allen Bereichen, wo Schülerinnen und Schüler unterwegs sind, besonders aufpassen“, betonte Coesfelds Bürgermeister Heinz Öhmann (l.). Und Schulze Pellengahr ergänzte: „Gerade an Bushaltestellen ist das Motto ‚Brems dich!’ sehr passend.“ Polizeioberkommissarin Ruth Jansen von der Kreispolizeibehörde appellierte, möglichst auf das beliebte „Elterntaxi“ zu verzichten. Am besten seien „I-Dötze“ zu Fuß unterwegs – anfangs von den Eltern oder älteren Geschwistern begleitet. Stephan-Matthias Hoffmann (2.v.r.), Leiter der Straßenverkehrsabteilung des Kreises Coesfeld, richtete sich an die Autofahrer: „Seien Sie vor allem in der Nähe von Schulen jetzt besonders aufmerksam, fahren Sie langsam und rücksichtsvoll – und bleiben Sie stets bremsbereit.“

Von Allgemeine Zeitung