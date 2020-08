Eine weitere Ansteckung

Kreis Coesfeld. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist am Freitag um einen Fall auf 901 Personen angestiegen. In Dülmen gibt es eine Neuansteckung. Es handelt sich dabei nicht um einen Reiserückkehrer. Zugleich ist die Zahl der Genesenen von 866 am Donnerstag auf nun 870 Menschen angestiegen. Zehn Infizierte sind aktuell erkrankt. Auch weiterhin müssen derzeit keine Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern im Kreis Coesfeld behandelt werden.

Von Allgemeine Zeitung