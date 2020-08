Politisch aktiv werden mit Behinderung

Kreis Coesfeld. Wie können sich Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen politisch effektiv auf Kreisebene einbringen? Und wie lässt sich eine nachhaltige Interessenvertretung sicherstellen? Bei zwei Veranstaltungen unter dem Motto „Mitmachen, mitbestimmen, sich politisch beteiligen“ sollen Interessierte zusammenkommen, um gemeinsam passende Wege der Beteiligung zu finden. Damit eine bessere Erreichbarkeit gewährleistet ist, sind dazu zwei Treffen geplant: Am 31. August (Montag) um 17 Uhr in der Burg Vischering in Lüdinghausen und am 3. September (Donnerstag) um 17.15 Uhr im St.-Pius-Gymnasium in Coesfeld. Inhaltlich sind die Zusammenkünfte gleich aufgebaut.

Von Allgemeine Zeitung