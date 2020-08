Notwendig seien mehr Lehrkräfte, um kleinere Klassen einrichten zu können auch mehr Reinigungskräfte, um die Schulen laufend zu reinigen, fordern sie.

Die Öffnung der Schulen müsse mit Augenmaß erfolgen. Nach Auffassung der beiden Gewerkschafter dürfen die Schulen nicht zu einem Treiber des Infektionsgeschehens werden. Vielerorts im Kreis Coesfeld werde in den kommenden Wochen eine Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht nötig sein, so Flissikowski.

Die digitale Ausstattung der Schulen im Kreis Coesfeld sei weiterhin zum Teil mittelalterlich, kritisiert Bickhove-Swiderski. Die Landesregierung müsse mittel- und langfristig deutlich mehr pädagogisches Personal für Kitas und Schulen gewinnen. „Wir haben in NRW in allen Bildungsbereichen eine verehrende Personalknappheit“, heißt weiter in der Mitteilung.