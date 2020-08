Anteil an Ökostrom bei über 73 Prozent

Diese Zahlen haben Dr. Wilhelm Kraneburg und Theo Stenkamp aus Senden von den Kreis-Grünen ermittelt, die schon seit 2008 die Entwicklung der regenerativen Stromerzeugung im Kreis Coesfeld analysieren.

Grundlage der Auswertungen sind alljährlich die EEG- Daten der RWE und der Stadtwerke Coesfeld und Dülmen.

Die Ökostrommengen wurden von 89 Windkraftanlagen, von 35 Biogasanlagen, 9240 Photovoltaikanlagen und sieben Wasserkraftanlagen erzeugt. Windkraft hat mit 47,1 Prozent den höchsten Anteil. „Kreisweit den meisten Strom aus Windkraft lieferten in Rosendahl 27 Windräder mit 155 Millionen kWh, während die 22 Windräder in Coesfeld nur 48 Millionen schafften“, berichtet Kraneburg. Keine Windräder drehten sich im letzten Jahr in Nordkirchen, Olfen, Havixbeck und Senden, eine Anlage in Ascheberg, sechs in Lüdinghausen, 15 in Billerbeck, neun in Nottuln, neun in Dülmen. Die Zahl der Photovoltaikanlagen erhöhte sich in 2019 um 534 auf insgesamt 9240 Anlagen. In Dülmen kamen 139 und in Olfen und Nordkirchen nur jeweils 17 bzw. 18 Anlagen hinzu.

Windkraft höchster Anteil

Die Gesamtmenge Ökostrom teilt sich in 2019 auf diese Erzeugeranlagen auf:

- Windkraft 284,9 Mio kWh (47,1 Prozent)

- Photovoltaik 185,9 Mio. kWh 30,7 Prozent)

- Biomasse 130,4 Mio. kWh (21,6 Prozent)

- Wasserkraft 572 618 kWh (0,1 Prozent).

Rosendahl meilenweit vorn

Kreis Coesfeld (vth). Rosendahl liegt im Vergleich – mal wieder – meilenweit vorne. Der Anteil an regenerativ erzeugtem Strom lag 2019 bei über 393 Prozent. Mit anderen Worten: Rosendahl weist fast eine vierfache Energieautarkie vor – eine einsame Spitzenposition. Die Gemeinde steigert damit ihre Stromerzeugung erneut um zusätzliche neun Millionen kWh, gefolgt von Lüdinghausen mit sieben Millionen kWh. Damit waren Rosendahl und Lüdinghausen im letzten Jahr die regenerativsten Kommunen im Kreis, also die Kommunen mit dem größten Zuwachs an Ökostrom.

Fast auf 100 Prozent Ökostrom kommt Billerbeck, Unter 50 Prozent liegt der Anteil in Ascheberg, Senden, Dülmen, Olfen und Havixbeck.

„In Rosendahl hat die Gemeindeverwaltung den Ausbau der Windkraft von Anfang an gefördert und geholfen, den Genehmigungsweg zu ebnen“, sagt Wilhelm Kraneburg von den Grünen zur Spitzenposition Rosendahls. „Als Gegenleistung kann die Gemeinde heute mit beträchtlichen Gewerbesteuereinnahmen den Gemeindehaushalt stützen.“

Eine Frage an Wilhelm Kraneburg

Wie schätzen Sie die Lage ein?

Kraneburg: Nach einem Zugewinn von gut 10 Prozent in 2018 bleibt der Zuwachs an Ökostrom in 2019 mit vier Prozent doch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Allerdings ist diese Stagnation nicht verwunderlich in Anbetracht der Erschwernisse, die auf Bundes- und Landesebene dem Ausbau der erneuerbaren Energien seit Jahren in den Weg gestellt werden und die sich jetzt lokal voll auswirken. Gab es vor 10 Jahren noch eine optimistische Aufbruchstimmung und breites bürgerschaftliches Engagement, so herrschen heute vielerorts Resignation. Der dritte Hitzesommer hat schmerzhaft vielen Menschen und besonders der jungen Generation klar gemacht, dass für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen viel mehr als bisher getan werden muss. Für Photovoltaikanlagen sehe ich noch viel Potential, so könnten weitere Dächer im Kreis, viele große Parkflächen und Dächer von Gewerbehallen genutzt werden. Der Ausbau regenerativer Stromerzeugungsanlagen ist alternativlos und drängender denn je.

Dr. Wilhelm Kraneburg (Grüne) aus Senden wertet seit 2008 die Strom-Zahlen aus.