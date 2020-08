Kreis Coesfeld. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus ist im Kreis Coesfeld am Montag um vier Fälle auf 908 Personen gegenüber der Mitteilung am vergangenen Donnerstag angestiegen. In Coesfeld sind zwei und in Dülmen und Olfen ist jeweils eine Neuansteckung zu verzeichnen. Drei Personen sind zwischenzeitlich genesen, so dass aktuell insgesamt neun Personen am Coronavirus erkrankt sind.

Von Allgemeine Zeitung