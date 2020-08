Schicker Schmöker über ein schönes Projekt

Kreis Coesfeld.. Ein vielbeachtetes Projekt – orts-, partei- und konfessionsübergreifend: „Demokraten für den Frieden“ war ein Kulturprojekt, das der Kreis Coesfeld und seine elf Städte und Gemeinden 2017 starteten und dann an zahlreichen weiteren Orten auflegten. Ein Fotoprojekt, bei dem sich zunächst ausgesuchte, engagierte Personen, dann interessierte weitere Menschen von Fotograf Felix Hüsch-Waligura (Senden) porträtieren ließen. So auch beim Katholikentag in Münster und beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund.

Von Allgemeine Zeitung