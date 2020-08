279 Streuner eingefangen

Diese machte darauf aufmerksam, dass es bei der Katzenschutzverordnung darum gehe, das Leiden der wilden Katzen zu mildern. „Es ist keine Naturschutzverordnung.“ Die Grünen stießen die Diskussion an, was noch unternommen werden könne. Denn durch die zahlreichen Streuner-Katzen werde die Population von Singvögeln erheblich verringert und durch die Gesetzesänderung sei es Jägern in NRW ja nicht mehr erlaubt, Katzen zu schießen, so Wilhelm Kraneburg.

Welche langfristigen Wirkungen die Katzenschutzverordnung hat, lässt sich laut Kreis erst in einigen Jahren analysieren. Dann sei abschätzbar, inwieweit sich durch die Kastrationen die wilden Katzen nicht weiter vermehrt haben – und damit auch weniger Krankheiten auftreten.

Beauftragt mit der Aufgabe hat der Kreis die drei Tierschutzvereine TSV Coesfeld, Dülmen und Umgebung, die Tierfreunde Lüdinghausen und Umgebung sowie Streunerkatzen Lüdinghausen. Der Verein Streunerkatzen reichte laut Kreis nur bis Dezember 2019 Daten ein; die anderen beiden Vereine bis einschließlich Mai 2020. Deswegen seien die Zahlen auch nicht ganz vollständig, aber doch aussagekräftig genug für die erste Bilanz.