Im vergangenen Jahr folgten dem kreisweiten Aufruf insgesamt 2785 Radelnde, die während des Aktionszeitraums insgesamt 562 292 km mit dem Fahrrad zurücklegten und dabei 80 Tonnen Co2 vermieden.

„Mit der Teilnahme an der Stadtradeln-Kampagne wollen wir zeigen, dass Radfahren Spaß macht und dass in Zeiten von Pedelec und Co. auch etwas längere Wege problemlos mit dem Fahrrad zurückgelegt werden können“, ermuntert Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr zur Teilnahme. „Gemeinsam können wir ein Zeichen für den Klimaschutz setzen, denn im Kreis Coesfeld entfallen die meisten Co2-Emissionen auf den Straßenverkehr“, so Klimaschutzmanagerin Nina Borgert. In diesem Jahr müssen natürlich die besonderen Abstandsregeln eingehalten werden, darauf weist Mathias Raabe, Mobilitätsbeauftragter beim Kreis Coesfeld, hin.

0 Jede kann ein eigenes Team gründen oder einem beitreten. Wer kein eigenes Team zusammenstellt, kann dem offenen Team des Kreises bzw. der teilnehmenden Kommune beitreten. Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann unter www.stadtradeln.de oder direkt über die kostenlose Stadtradeln-App eingetragen werden. | www.stadtradeln.de/kreis-coesfeld