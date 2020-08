Kreis installiert neue Ladesäulen

Da bei Sitzungen und Veranstaltungen am Kreishaus immer mehr Personen mit einem Elektroauto gekommen sind und auch viele Besucher mit ihrem E-Auto die Ladestation genutzt haben, bestand teilweise ein Mangel an weiteren Ladepunkten. „Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, gleich zwei neue Ladestationen durch unsere GFC installieren zu lassen“, so Schulze Pellengahr. „Mit den vier Ladepunkten sind wir nun gut ausgerüstet.“ Der Kreis Coesfeld arbeite intensiv an dem Thema, dass möglichst viele Bürger auf klimafreundlichere Alternativen umsteigen, „nicht zuletzt auch mit dem gerade beschlossenen Radverkehrskonzept“, so Klimaschutzmanagerin Kristin Holz.

Der Kreis Coesfeld selbst hat seine Dienstwagenflotte zum größten Teil auf Elektro- und Hybridfahrzeuge umgestellt.

Die Ladeinfrastruktur des Kreises Coesfeld soll über die zwei neuen Ladesäulen am Kreishaus hinaus noch an der Burg Vischering in Lüdinghausen, an zwei Berufsschulstandorten in Coesfeld und Lüdinghausen sowie an der Zulassungsstelle in Dülmen ausgebaut werden. Eine weitere Ladestation wird mit Unterstützung der „Bürgerstiftung Billerbeck“ am Bahnhof in Billerbeck in Betrieb gehen. An allen neu installierten Ladesäulen ist spontanes Laden mit dem Handy über einen angebrachten QR-Code möglich.