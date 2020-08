Sicher durch den Corona-Alltag

KREIS COESFELD. Corona betrifft blinde und sehbehinderte Menschen mehr noch als alle anderen Mitbürger. „Maske tragen, Abstand halten – nicht leicht für uns in diesen Zeiten“, betont Raimund Kramps, 1. Vorsitzender des Blinden- und Sehbehindertenvereins Coesfeld-Ahaus – vor allem, wenn sie verreisen und am öffentlichen Leben teilhaben wollen.

Wegen der Abstandsregeln, so Kramps weiter, können sie bei Bus und Bahn nicht mehr wie bisher mit der helfenden Hand von Schaffnern oder Mitreisenden rechnen. Ihre Mobilität sei daher stark eingeschränkt. Die Lösung des Problems erhalten die Mitglieder in den Kreisen Coesfeld und Borken in diesen Tagen als kleine Aufmerksamkeit zum 90-jährigen Bestehen des Vereins per Post: Zwei kleine Holzkugeln, verbunden mit einem biegsamen Kunststoffschlauch – die einfache Umsteigeassistenz garantiert dem Sehbehinderten und seiner helfenden Begleitung die notwendige Sicherheit und gebotene Distanz. „Ich bin sehr erleichtert“, freut sich Raimund Kramps – und unterzog das kleine Hilfsmittel während einer Zugfahrt nach Bonn einem erfolgreichen Praxistest.

Die weltweite Pandemie hat nicht nur das Alltagsleben von Blinden und Sehbehinderten stark eingeschränkt. Betroffen war und ist auch die Vereinsarbeit. „Eigentlich sollte 2020 ein großes Jubiläumsjahr werden“, so Kramps. Zum 90. Geburtstag der Bezirksgruppe war am „Tag der Sehbehinderung“ am 6. Juni auf dem Coesfelder Marktplatz ein großer Aktionstag geplant, wie es ihn dieser Form in dieser Region noch nicht gegeben hat. Unter dem Thema „Blickpunkt Auge“ sollte mit „vielfältigen und neuartigen Informationsangeboten der Blick der Öffentlichkeit auf unseren Verein, unsere Arbeit, vor allem aber auch auf die vielfältigen Hilfsmöglichkeiten für blinde und sehbehinderte Menschen gerichtet werden“, so der Vorsitzende weiter. Kramps: „Wie viele andere Vereine mussten auch wir zu unserem großen Bedauern unsere Jubiläumsveranstaltung absagen.“

Corona ließ nicht nur die Mitgliederversammlung, den Grillnachmittag und den geplanten Schießworkshop ausfallen. Auch die beliebten Stammtische in Coesfeld, Dülmen, Gronau und Ahaus fanden nicht mehr statt und die so wichtigen Beratungsangebote von „Blickpunkt Auge“ beschränkten sich nur noch auf den telefonischen Kontakt. Die Vorstandsarbeit wurde und wird über Telefonkonferenzen abgewickelt.

Ob der Verein sein 90-Jähriges im Oktober feiern kann, hängt entscheidend von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens ab. Kramps optimistisch: „Ich hoffe sehr, dass wir uns bald wieder in trauter Runde treffen können“. Denn regelmäßige Begegnungen, so der Vorsitzende, seien für Blinde und Sehbeeinträchtigte besonders wichtig. Die Stammtische haben bereits die ersten vorsichtigen Schritte der Öffnung gemacht.