Mehr Sensibilität nach Containerbrand

Billerbeck (vth). Die Mitarbeiter sensibilisieren, die Augen offen halten, Kontrollintervalle erhöhen: Das will der Kreis nach dem Feuer in einem Legehennenbetrieb in Billerbeck verstärkt unternehmen, bei dem im Mai zwei Container ausgebrannt sind, die augenscheinlich illegal als Wohncontainer genutzt wurden. „Wir gehen aber zunächst einmal von Rechtstreue aus“, sagte Dezernent Ulrich Helmich im Umweltausschuss auf Nachfrage der Grünen zu den Konsequenzen. Aufgefallen waren die umgenutzten Container den Behörden erst durch den Brand. „Von außen sahen sie aus wie ganz normale Lagercontainer“, erläuterte Helmich. Eine Umnutzung zum Wohnen sei nicht zu erkennen gewesen. Die Veterinäre hätten bei Betriebsbesuchen von daher nichts Ungewöhnliches vermutet. „Die allermeisten Betriebe verhalten sich rechtskonform“, betonte Helmich. Die Mitarbeiter seien aber noch einmal sensibilisiert worden. Menschen waren bei dem Brand im Mai nicht verletzt worden.

Von Viola ter Horst