Kreis: Beratung für Mädchen ist gesichert

Kreis Coesfeld. Der Kreis Coesfeld ist der Meinung, dass die Beratung von Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren mit seinem finanziellen Anteil und denen der beiden Jugendämter Coesfeld und Dülmen auf sicheren Füßen steht. So die Aussage nach einem Antrag der Grünen im Jugendhilfeausschuss. „Uns ist es wichtig, dass die Beratungsstellen auch jetzt in Coronazeiten gesichert sind“, sagte Wolfgang Dropmann (Senden) von den Grünen. Denn häusliche Gewalt könne durch die teilweise beengten Situationen zunehmen. Deswegen soll der Kreistag für eine langfristig Finanzierung sorgen, heißt es im Antrag. Auch für die des Frauenhauses – dieser Bereich soll im zuständigen Kreisausschuss am Mittwoch (2.9.; 16.30 Uhr, Sitzungssaal im Kreishaus I in Coesfeld) noch beraten werden.

Von Viola ter Horst