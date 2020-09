Beratungsstelle Frauen e.V. in Not

Die Politiker betonten durch die Bank, dass ihnen die Beratungsstelle wichtig sei. „Das steht völlig außer Frage“, so Josef Lütkecosmann (Nottuln) von der CDU, die allerdings kein Szenarium schaffen wollte, aus dem sich eine generelle Unterstützung durch den Kreis in der Coronakrise herleiten ließe. „Das könnte der Kreis bei der Vielzahl an Insitutionen und Vereinen nicht leisten“, so Kleerbaum.

Die Grünen verwiesen auf die staatliche Verantwortung bei der Frauenberatung, „wenn sie hier wegbricht, hätten wir keine mehr“, so Mareike Raack (Coesfeld). Es gehe um eine tragfähige Lösung. Das betonte auch die SPD: Es sei wichtig, „dass wir die Beratung sicherstellen“, sagte Margarete Schäpers (Havixbeck). Waltraud Bednarz (Dülmen): „Wir müssen für eine finanziell ordentliche Ausstattung sorgen.“

Brandenburger brachte einen Vergleich der Finanzsituation von Frauenberatungsstellen in anderen Regionen mit. Die Anteile fallen demnach zum Beispiel im Kreis Borken höher aus, zum Teil übernehmen die Kreise oder Städte auch komplett die Finanzierung der fehlenden Mittel.

Schon 1998 hat sich der Verein Frauen e.V. gegründet, um Mädchen und Frauen in Krisensituationen, die häusliche Gewalt, psychische oder sexualisierte Gewalt erfahren oder erfahren haben, zu unterstützen. Im Kreis Coesfeld ist es die einzige Beratungsstelle, die sich mit dem Thema in dieser Form auseinandersetzt.