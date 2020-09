Im Garten bei den Schulze Pellengahrs in Nottuln-Darup ist immer was los. Und immer was zu tun. Apfelbäume, Kugeldisteln, Lillien, Wilderdbeeren zieren das große Grundstück, in der Mitte eine Wiese, „damit die Kinder spielen können“, an den Seiten jede Menge Sträucher, ein Weg aus Rindenmulch, ein anderer aus Pflastersteinen. „Wir entfernen heute mal das Unkraut aus den Fugen“, kündigt Hannelore Schulze Pellengahr an. Die ganze Familie ist dabei. Sogar Luise will unbedingt helfen. Kratzen, Konzentration aufs Tun.

Christian Schulze Pellengahr kam mit Politik schon früh in Berührung. „Das liegt wohl in der Familie“, meint der 44-jährige Jurist. Sein Onkel Hubert war Landrat des Alt-Kreises Lüdinghausen und im Bundestag vertreten. Opa Burchard war ebenfalls politisch aktiv.

„Als ich einmal Blut geleckt hab, blieb ich dabei“, berichtet Schulze Pellengahr. Junge Union, CDU, im Nottulner Rat – er war mit Feuer und Flamme dabei, um sich für die Ortsteile einzusetzen – Darup und Schapdetten. Als junger Mann initiierte er die Gründung des Heimatvereins in Darup. Das Pfarrarchiv fand er schon als Kind aufregend. „Mich interessierte Geschichte schon immer“, sagt er. Vielleicht auch wegen der Familie. Denn früher ging es immer mit Opa zum „Nachsitzen“, wie die Plaudereien aus alten Zeiten genannt wurden – „weil mein Vater Lehrer war“.

Warum er bei den Kommunalwahlen am 13. September erneut – unterstützt von der CDU – antritt, um als Landrat wiedergewählt werden möchte? Schulze Pellengahr kratzt zwischen den Fugen und rupft mit einem Ruck ein Büschel Unkraut raus. „Es ist eine wunderbare Aufgabe“, antwortet er. „Ich kann vor Ort gestalten, das gefällt mir besonders daran.“ Die Projekte, die in seine erste Amtszeit fielen, möchte er gerne weiterführen, seine Handschrift hinterlassen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, Klimaschutz, Digitalisierung, Mobilität und ÖPNV, die Sanierung der Rettungswachen zählen zu den Schwerpunkten, die er für die nächsten Jahre sieht.

Nach seiner Wahl zum Landrat im Oktober 2015 ging es gleich Knall auf Fall los. Die Flüchtlingskrise war auf dem Höhepunkt. Die Regionale, die Sanierung der Burg Vischering in Lüdinghausen, die sich zum Besuchermagneten entwickelte. Jetzt die Coronakrise, der Ausbruch des Virus bei Westfleisch.

„Die Aufgabe als Landrat bereitet mir viel Freude“, sagt der 44-Jährige. Auch die als Chef der Kreispolizeibehörde. „Ich habe in beiden Behörden unwahrscheinlich engagierte Kollegen, um Dinge nach vorn bringen zu können.“

Jetzt hat Luise genug und widmet sich lieber den Bocciakugeln auf dem Rasen. „Du musst möglichst nah an die kleine Kugel kommen“, erläutert Schulze Pellengahr. Der Wurf passt.

Das Haus ist im Kern das Elternhaus, das Schulze Pellengahr ausbaute, als er mit seiner Familie zurück nach Darup zog. Ein Mehrgenerationenhaus.

Die Verwaltungskarriere war für den Juristen anfangs nicht klar. „Ich habe nicht darauf hingearbeitet.“ Er hätte sich als überzeugter Christ auch durchaus im kirchlichen Bereich eine Zukunft vorstellen können.

Doch der berufliche Werdegang führte ihn in die Verwaltung, markanter Punkt war seine Zeit als Beigeordneter in Velen im Kreis Borken. 2009 wurde er zum Bürgermeister in Velen gewählt. Im Oktober 2015 ging er dann zurück in den Heimatkreis Coesfeld, als er zum Landrat gewählt wurde.

Theresia fegt den Weg, der zu einem Bildstock am Kopf des Gartens führt. „Den Bildstock habe ich früher mal anfertigen lassen“, erzählt Schulze Pellengahr, während er auf einem Kehrblech das Unkraut zusammenfegt. Die Szene zeigt den ungläubigen Thomas, am Rande stehen aber nicht die anderen Apostel – die in Stein gehauenen Gesichter zeigen einige Familienangehörige, die die Statisten spielen.

„Ein wichtiger Anker für mich“, sagt Schulze Pellengahr, wenn man ihn fragt, was der Glaube für ihn bedeute. Das Tisch- und das Abendgebet gehören für ihn „einfach dazu“.

Dr. Christian Schulze Pellengahr

0 1975 geboren, in Darup aufgewachsen, Jurist

0 Studium der Rechts-, Geschichts- und Agrarwissenschaften

0 Erster Beigeordneter in Velen; dann 2009 bis 2015 Bürgermeister in Velen

0 Seit Oktober 2015 Landrat des Kreises Coesfeld

0 Vertreten in zahlreichen Vereinen und beruflich in Organisationen, engagiert u.a. im Heimatverein Darup; CDU-Kreisvorstand.

Zu den Zielen als Landratskandidat gehören:

Klimaschutz, ÖPNV-Verbesserung, Rettungsdienst-Sanierung, Digitalisierung weiter voranbringen, interkommunale Zusammenarbeit

Landratskandidaten

Im Kreis Coesfeld treten

bei den Kommunalwahlen am 13. September

zwei Landratskandidaten

an: Dr. Christian Schulze

Pellengahr (CDU) aus Darup und Hermann-Josef

Vogt (SPD) aus Coesfeld.

Wir haben beide zu Hause

besucht, um mehr von ihrer persönlichen Seite

kennen zu lernen und sie

gebeten, eine Tätigkeit

nach ihrer Wahl auszuführen. Schulze Pellengahr entschied

sich fürs Unkrautrupfen.