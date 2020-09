Wahlleiter rufen Bürger zur Wahlam Sonntag auf

Die Wahlleiter im Kreis Coesfeld rufen gemeinsam zur Teilnahme an den Kommunalwahlen am Sonntag (13. September) auf. 183 729 wahlberechtigten Bürger im Kreis Coesfeld können die Rats- und Kreistagsvertretungen wählen, die Bürgermeister und den Landrat. Insgesamt gibt es für die Vertretungen im Kreis Coesfeld 1069 männliche und 451 weibliche Kandidaturen – die Frauen sind also deutlich in der Minderheit. 21 Kandidaten möchten Bürgermeister werden, davon vier Frauen. Zwei Männer kandidieren für das Landratsamt. Durch ihre Stimmabgabe können die wahlberechtigten Bürger im Kreis Coesfeld aktiv das politische Geschehen in den nächsten fünf Jahren maßgeblich mitgestalten, so Kreiswahlleiter Dr. Linus Tepe.

Von Allgemeine Zeitung