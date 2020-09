So können Grundschulen, Förderschulen und die 5. und 6. Klassenstufen im gesamten Kreis Coesfeld subventionierte Schulvorstellungen buchen.

Gespielt wird das neue Stück „In 28 Tagen durch Europa“, das die berühmte Geschichte von Jules Verne weitererzählt. Nachdem der englische Gentleman Phileas Fogg und sein Diener Passepartout ihre Wette gewonnen haben, lassen sie sich auf ein neues Abenteuer ein: In nur 28 Tagen sollen sie alle Länder Europas bereisen und ein geheimnisvolles Rätsel lösen! Mit von der Partie sind das bekannte Pindakaas Saxophon Quartett und die beiden Schauspieler Frank Dukowski und Marcell Kaiser. Begleitet wird das Kinderstück mit klassischer Musik von Beethoven, Rossini, Bizet, aber auch mit Tango, Klezmer und Filmmusik. Die Produktion des Musiktheaterstückes wurde durch das Europaministerium des Landes NRW mitfinanziert und dauert fünfzig Minuten ohne Pause.

Die Produktion ist mobil und wird direkt vor Ort in den Schulen aufgeführt, auch als Doppelvorstellung an einem Vormittag. Corona-Hygieneregeln müssen eingehalten werden, daher sollten die Aufführungen in größeren Turnhallen oder Schulaulen stattfinden. Spieltermine bis zum Sommer 2021 sind ab sofort buchbar bei Christian Pennekamp, Koordinator der Reihe „Klassik für Kids“ unter Tel. 0163 8715889 (ab 14 Uhr), Email: klassikfestival@gmx.de. | www.pindakaas.de