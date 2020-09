Die erste und die letzte Kreistagssitzung

Zu 33 Sitzungen kam der Kreistag in der Wahlperiode seit 2014 zusammen, in denen er 482 Beschlüsse fasste, davon 421 einstimmig. „Das sind 87,35 Prozent“, resümierte Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr in seinem Rückblick. Kreistag, Kreisausschuss und weitere Ausschüsse kamen auf 361 Sitzungen.

Eine ganze Reihe an Meilensteinen zählte der Landrat seit 2014 auf: So die großen Klimaprojekte mit der Einspeisung von Bioabfallgas in das Erdgasnetz und die Pläne für eine Wasserstofferzeugung. Oder die erste Elektrotankstelle, die 2016 eingeweiht wurde. Der Schnellbus X90, der zwischen Lüdinghausen, Olfen, Senden und Münster fährt, das Radverkehrskonzept und der Vorstoß des Kreises Coesfeld bei den Fahrkarten für Bus und Bahn waren weitere Projekte.

Ein Thema beschäftigte den neuen Kreistag schon ziemlich zu Beginn: Die Flüchtlingskrise „und die Frage, wie es uns gelingt, die Menschen zu integrieren“, so Schulze Pellengahr. Aktuell ein weiteres Mammutthema: die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Jetzt auch noch die Afrikanische Schweinepest, die immer näher zu rücken droht. Die Sorge vor dem Ausbruch herrscht im Kreis Coesfeld schon lange, deswegen erarbeitete er ein Konzept mit weiteren Akteure. „Bei über einer Million Schweine im Kreis ist es elementar wichtig, dass wir uns damit beschäftigen“, so Schulze Pellengahr.

Im Rettungswesen stehen Sanierungen der Wachen an, mit Ascheberg ist in diesem Jahr der Anfang gemacht worden. Die neue Leitstelle und die Erweiterung des Kreishauses I steht als Großprojekt noch an.

Der Umzug der jetzigen Steverschule von Lüdinghausen nach Nottuln zählte zu den Höhepunkten im Schulbereich. Beim Breitbandausbau sind inzwischen 75 Prozent der Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen, 2015 waren es 30 Prozent.

2014 wurde Dr. Christian Schulze Pellengahr zum Landrat gewählt, er löste damit Vorgänger Konrad Püning ab. Mit Dr. Linus Tepe hat der Kreis zudem einen neuen Kreisdirektor bekommen, nachdem Joachim L. Gilbeau in den Ruhestand ging. Und für Dr. Ansgar Scheipers, der zum Regierungsvizepräsidenten berufen wurde, kam Ulrich Helmich als neuer Dezernent für Sicherheit, Bauen und Umwelt.

Die Regionale mit der Sanierung der Burg Vischering war im musealen und kulturellen Bereich ein prägendes Ereignis. Und mit dem neu gebauten Kreishaus V erhielt das Kreisjugendamt ein neues Zuhause.

Die Umgehungsstraße in Nottuln und der Baubeginn der B67n zwischen Reken und Dülmen nannte Schulze Pellengahr als weitere Höhepunkte. | Glossiert