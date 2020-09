Die Grünen sind zweitstärkste Kraft

CDU vorne, SPD nur noch an dritter Stelle

Kreis Coesfeld. Das gab es noch nie: Die Grünen ziehen als zweitstärkste Kraft in den Kreistag ein. Mit knapp 22 Prozent überholen sie die SPD, die es gerade mal auf knapp 17 Prozent bringt und erstmals nicht mehr an zweiter Stelle steht. Die CDU verliert zwar erneut leicht und kommt an die absolute Mehrheit nicht mehr heran, bleibt aber mit fast 47 Prozent stärkste Partei. „Das ist ein gutes Ergebnis“, findet CDU-Vorsitzender Marc Henrichmann (Havixbeck). „Wir sind und bleiben die gestaltende Kraft.“ Jubel bei der CDU vor allem für die eindeutigen Zahlen, die Landratskandidat Dr. Christian Schulze Pellengahr eingefahren hat.