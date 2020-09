Durchblick im Hilfen-Geflecht

EUTB berät wieder vor Ort in Coesfeld

Kreis Coesfeld. Es sind Fälle wie dieser, in denen Dirk Nattefort von der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) konkret helfen konnte: Eine Patientin mit Multipler Sklerose benötigt eine Assistenz, kommt aber bei ihrer Krankenversicherung und Pflegekasse nicht weiter. Nattefort lotet aus, welche Hilfen möglich sind und unterstützt die Frau, die nötigen Anträge zu stellen. „Wir haben keine fertigen Lösungen parat, sondern geben einen Überblick und lassen die Menschen selbstbestimmt entscheiden“, erklärt Nattefort, der mit seiner Kollegin Evrim Tuna vor rund einem Jahr die Beratungsstelle am Jakobiring in Coesfeld offiziell eröffnet hat. Seitdem entwickelt sich die EUTB mehr und mehr von einem Projekt zu einer Institution.