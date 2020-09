Fraktion der Grünen mit Doppelspitze

Kreis Coesfeld. Die ersten Vorsitzenden der Fraktionen im neuen Kreistag stehen fest: Die Kreisgrünen haben sich mit Norbert Vogelpohl und Mareike Raack für eine Doppelspitze für den Fraktionsvorsitz entschieden. Somit setzt sich die Quotierung der Reserveliste in der Führungsstruktur der neuen Fraktion fort. Die Doppelspitze als Vorsitz ist Tradition bei den Grünen und trotzdem ein Novum für den Kreis Coesfeld. „Jetzt kommt es auf die nächsten fünf Jahre an. Hitzeperioden, vertrocknete Bäume und Wetterextreme zeigen den Handlungsdruck für kommunalen Klimaschutz“, sagte Raack. Vogelpohl dankte für „24 319 Stimmen im Kreis“. Ab dem 4. November, der konstituierenden Sitzung im Kreistag, „wollen wir mit unserer größeren Fraktion dem Klima,- und Umweltschutz, Sozialpolitik und Gesundheit noch mehr Gewicht in der Kreispolitik verleihen“, erklärte Vogelpohl.

Von Allgemeine Zeitung