Ideen für ein besseres Klima gesucht

Kreis Coesfeld. Der Kreis Coesfeld lädt Jugendliche und junge Erwachsene dazu ein, kreativ zum Thema Klimaschutz zu werden. Was verbindet Ihr mit dem Thema? Warum ist Klimaschutz wichtig? Wo und wie integriert ihr Klimaschutz in euren persönlichen Alltag? Diese Fragen sollen die Teilnehmer am Klimawettbewerb des Kreises Coesfeld in selbst gedrehten Kurzfilmen beantworten. Bis zum 25. Oktober können die Videos beim Kreis Coesfeld eingereicht werden, bevor dann eine Fachjury darüber entscheidet, welche Wettbewerbsbeiträge mit bis zu 500 Euro prämiert werden. „Mit dem Klimawettbewerb wollen wir nicht nur die jungen Leute zum kreativen Umgang mit dem Thema Klimaschutz animieren, sondern erhoffen uns auch ganz konkrete Projektideen, die wir über den KlimaPakt Kreis Coesfeld in die Umsetzung bringen können“, erläutert Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr.

Von Allgemeine Zeitung