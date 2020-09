Coronafälle jetzt in Schulen in Lüdinghausen und Nottuln

Kreis Coesfeld. Das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld ermittelte über das Wochenende weiter Kontaktpersonen, denn am St. Antonius-Gymnasium in Lüdinghausen und an der Liebfrauenschule in Nottuln traten traten bei Lehrern Infektionen auf. 22 Schüler einer Klasse der Liebfrauenschule in Nottuln sowie Lehrer, die unter die Definition einer engen Kontaktpersonen zu werten waren, mussten sich in Quarantäne begeben. In Lüdinghausen sind von der Quarantäne vier Klassen und zwei Kurse sowie die Lehrer, die als enge Kontaktpersonen gelten, betroffen. Hierdurch hat sich die Zahl der in Quarantäne befindlichen Personen deutlich erhöht.

Von Allgemeine Zeitung