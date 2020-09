0 Altersdurchschnitt: 54 Jahre. Am jüngsten ist die FDP mit drei Mitgliedern: 42 Jahre. Die SPD ist am zweitjüngsten, ihre zehn Kreistagsmitglieder sind im Schnitt 49 Jahre alt. Die 13 Grünen folgen: 50 Jahre alt im Schnitt. Die CDU mit 28 Vertretern kommt auf einen Altersschnitt von 58 Jahren. Am ältesten ist die UWG mit zwei Mitgliedern: 66 Jahre. Die Vertreterin der Linken ist 59 Jahre, der Familien-Politiker 60. Jüngstes Kreistagsmitglied: Kommt von der SPD: Niklas Sticht aus Senden-Bösensell, 22 Jahre alt.

0 Frauen: 18 Frauen von 58 Kreistagsmitgliedern. Sowohl Grüne als auch SPD lassen über ihre Reservelisten jeweils zur Hälfte Frauen einziehen. In der CDU sind nur vier Frauen als Kreistagsmitglied unterwegs.