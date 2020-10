Experten informierten über rechtliche Betreuung

Kreis Coesfeld (vth). Gut angekommen ist die Telefonaktion unserer Zeitung in Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) in Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen sowie der Betreuungsstelle des Kreises Coesfeld. Zahlreiche Leser riefen am Mittwoch an, um sich bei den Experten über eine rechtliche Betreuung, über Patientenvollmacht und Patientenverfügung zu informieren. „Viele Anrufer baten um weitere Termine“, berichtet Anne Thier vom SkF-Betreuungsverein Coesfeld. Dies ist selbstverständlich möglich, Die Betreuungsvereine sind zuständig für das Thema. „Wir haben sich über die rege Teilnahme gefreut“, so Katharina Prasse vom SkF-Betreuungsverein Lüdinghausen. „Viele Interessierte haben sich an der Hotline gemeldet und spezielle Fragen zum Thema Patientenverfügungen, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung gestellt.“

Von Viola ter Horst