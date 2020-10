Stabwechsel bei der Jungen Union

Kreis Coesfeld. „Jetzt gilt es: Ran an die Arbeit!“ Mit diesen letzten Worten übergab die bisherige Kreisvorsitzende der Jungen Union, Evelyn Korth, den Staffelstab an ihren Nachfolger, den Dülmener Kilian Baumann. Der 27-jährige Ökonom, der derzeit an der Westfälischen Wilhelms Universität Münster promoviert, erhielt im Dülmener Kolpinghaus knapp 93 Prozent der Stimmen. Aufgrund ihres beruflichen Einstiegs könne sie das Amt nicht mehr so ausfüllen, wie sie es sich von einer Kreisvorsitzenden wünschen würde, erklärte Evelyn Korth. Sie verdanke der Jungen Union Kreis Coesfeld viele schöne Stunden, kontroverse Diskussionen und nicht zuletzt die Freundschaften, die weit über die Kreisgrenzen gehen würden. Dank galt auch den scheidenden Vorstandsmitgliedern Timo Schulze-Brock, Maximilian Sandhowe, Alexander Borges, Laurids Leibold, Christoph Lux, Leon Humpert und Michael Wentges.

Von Allgemeine Zeitung