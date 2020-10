Nach Hochzeitsfeier weitere Corona-Erkankte

Kreis Coesfeld (vth). Die Zahlen von Corona-Betroffenen steigen weiter an. Der Kreis meldet 26 erkrankte weitere Personen seit vorigen Freitag. Überwiegend stammen sie aus Olfen. Sie haben an einer Hochzeitsfeier in Ascheberg teilgenommen. Insgesamt sind 692 Menschen im Kreis Coesfeld aktuell in Quarantäne. Bei den Gesamtzahlen der Coronaerkrankten wurde am Montag die 1000er Marke geknackt: 1007 Coronafälle hat der Kreis nun registriert.

Von Viola ter Horst