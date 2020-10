Mit diesem Preis sollen gezielt Initiativen und Beiträge unterstützt werden, die das Zusammenleben aller Menschen im Kreis Coesfeld fördern, das Leben in den kreisangehörigen Städten und Gemeinenden attraktiver machen, kulturelle Impulse setzen, die natürliche Umwelt schützen, zur Auseinandersetzung mit der lokalen Geschichte einladen oder zum ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagement insbesondere auch in Corona-Zeiten motivieren. Die vorzuschlagenden Projekte und Beiträge sollten in den Jahren 2019/2020 initiiert bzw. umgesetzt werden.

Neben ehrenamtlich Engagierten sind auch Unternehmen aus dem Kreis Coesfeld aufgerufen, sich um einen Anerkennungspreis zu bewerben. Dieser ist zwar nicht dotiert, soll aber die Verdienste der „Heimat-Beweger“ auch auf unternehmerischer Seite würdigen.

Informationen und das Formular für die Bewerbung: www.kreis-coesfeld.de/heimatpreis.