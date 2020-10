Engagementpreis: Bürger können abstimmen

Der Engagementpreis NRW 2020 steht unter dem Motto „Jung und engagiert in NRW“. Die Preisträger des Publikumspreises und weiterer Kategorien werden am 7. Dezember in Düsseldorf bekannt gegeben.

„Alle zwölf Projekte sind beeindruckend. Sie zeigen, dass das Ehrenamt innovativ und lebendig und eben auch jung ist“, sagte Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt NRW. 132 Bewerbungen waren insgesamt bei dem Wettbewerb eingegangen.