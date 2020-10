Es begann mit einer Entschuldigung

Windisch ging in kleinen Schritten durch sein Programm. Es hagelte Beschwerden über die Latenz der vorherigen Vertretung von behinderten Menschen auf der Kreisebene. Das Wirken sei nicht bis Vorort angekommen. Von den elf Kreiskommunen haben nur Nottuln, Senden und Ascheberg eine lokale Behindertenvertretung, die als Lautsprecher dienen könnten. Da ergriff Helga Schulze Bertelsbeck das Wort und klärte über die Arbeit der Kreis-Interessenvertretung Coesfeld der Selbsthilfe für Menschen mit Behinderung (KICS) auf. Weit über ein Jahrzehnt beriet eine Gruppe Betroffener als Experten die Gremien und Ausschüsse im Kreistag. Sie und ihre Mitstreiter wurden als Berater bei Fragen zur Barrierefreiheit hinzugezogen. Trotzdem gelang es nicht, das positive Wirken in die breite Öffentlichkeit zu transportieren. „Man wollte das auch nicht wirklich“, kritisierte Rainer Wermelt am Rand der Veranstaltung. Mit seiner Lebenspartnerin Anika Sievers hatte er sich eine Zeitlang im KICS engagierten, wollte die Öffentlichkeitsarbeit voranbringen.

Detlef Schütt von der Kreisverwaltung lobte die kompetente Zusammenarbeit mit dem KICS. Nun brauche es eine Auffrischung, da die alte Struktur nicht mehr arbeitsfähig ist. Diese hofft sich der Kreis Coesfeld mit der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe-NRW als Partner an Bord.

Wie die Nachfolgevertretung für die KICS vom Kreis finanziell ausgestattet werden soll, kann Dezernent Schütt noch nicht abschätzen. Das wird eine Aufgabe des neuen Kreistages sein.

0 Termine: 3.11., 16.30 Uhr, Großer Sitzungssaal, Kreishaus in Coesfeld: Treffen der Arbeitsgemeinschaft zur Bildung einer Interessengemeinschaft.

9.11.20, 17.30 Uhr, Burg Vischering, Lüdinghausen: Zukunftsworkshop mit Vertretern aus Politik und Verwaltung.